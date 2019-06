Ciao a tutti,Io invece che guadagnare online cerco di risparmiare. Dato che siti come quello che hai segnalato ne esistono molti e non consentono di guadagnare altro che qualche spicciolo, perché allora non cercare codici sconto da utilizzare per gli acquisti online? Vi segnalo CodiceRisparmio che è uno dei più ricchi di offerte e che potrete utilizzare senza necessità di lasciare i vostri dati e registrarvi. Qualcuno ne conosce altri?