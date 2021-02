Secondo voi quanto influisce l indirizzo email per cercare lavoro?

Ho un indirizzo e mail lunghissimo ma serio con nome e cognome e due numeri con la bellezza di 20 caratteri oltre a @gmail.com, e un altro solo nome e secondo nome in inglese con nove che uso più spesso. Alcuni mi dicono che il secondo non è bello da presentare per una cosa di lavoro o cose importanti. Secondo voi è così importante avere l email seria o semiseria?