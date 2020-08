Ciao Vittoria

io credo in Dio.Purtroppo molte denominazioni religiose in tutto il mondo hanno aumentato la confusione insegnando cose che contrastano con fatti scientifici consolidati.

Naturalmente nessuno di noi ha visto Dio, né era presente quando l’universo e la vita vennero all’esistenza. Perciò, che crediamo in Dio o meno, le nostre idee implicano un certo grado di fede.

Per credere in Dio ci vuole fede.

Basti pensare a come siamo fatti noi...il nostro DNA o il nostro cervello.È ragionevole attribuire un tale capolavoro di progettazione e organizzazione al cieco caso?

Per convincersi dell'esistenza di Dio non basta parlarne qui...ci vuole del tempo... cmq perchè togli di mezzo fanatici,testimoni di geova e atei?un bacio.ciao ciao