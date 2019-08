Ciao a tutti sono nuova del forum, a breve dovrò vendere il mio scooter e per il pagamento ho visto che tra i metodi più usati c'è il bonifico e l'assegno circolare, il bonifico so già come funziona, li ho fatti diverse volte, mentre per l'Assegno Circolare non ho familiarità con questo strumento.



Qualcuno può darmi delle info su come funziona?