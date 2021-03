Prepagata o conto corrente: cosa scegliere?

Ciao a tutti!Sono qui a chiedervi un piccolo consiglio: sono uno studente fuorisede e al momento non ho ancora un conto corrente, ho solo una Postepay ma non sono pienamente soddisfatto. Sto quindi cercando una soluzione alternativa, sono in ogni caso più propenso verso una prepagata piuttosto che al classico conto.Ho già iniziato a dare un'occhiata in giro, per esempio qui ho trovato info su possibili carte adatte per noi ragazzi giovani ma ce ne sono parecchie e sono molto indeciso.Diciamo che avrei bisogno di una carta che non costi troppo, che si possa usare senza problemi online e che sia anche accettata senza problemi all'estero (vorrei prima o poi quando si potrò, fare un erasmus!)Voi quali usate e come vi trovate?