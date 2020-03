Operazione gamberettiSconosciuto negli inferi, con l'aspetto di un bastardo e le abilità di un musicista classico, Sebas, un poliziotto alle prime armi, è perfetto per una missione pericolosa: infiltrarsi come tastierista in "Los Lolos", una banda di trappole di flamenco che suonerà al matrimonio della figlia di un trafficante locale ... Remake del film italiano "Song 'e Napule"Si scaricare video da youtube android online