Nuova Grafica - Segnalateci qui gli errori

La grafica non è più nuova e non penso sia un errore, ma questa cosa delle discussioni in ordine di ultima apertura e non più di ultima risposta, non si potrebbe per caso cambiare? Perchè in questo modo un utente qualsiasi apre una sezione e vede miriadi di discussioni inutili, aperte con il solo scopo di fare punti, e si perde quelle davvero interessanti, che avrebbero più partecipazione... Nelle sezioni scolastiche ha senso, certamente, per non andare a ripescare domande di secoli fa, ma in quelle off-topic?