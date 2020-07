L' India è sempre stata elogiata per la sua combinazione unica di cura spirituale, psicologica e fisica , comprese le antiche tradizioni come l'Ayurveda e lo yoga, negli ashram e nei centri benessere popolari. Per secoli, il subcontinente ha attratto molti stranieri, venendo a scoprire questa eredità di ricchezza infinita, ma anche nella spiritualità e nel benessere generale.Altre volte, altre malattie, l'India contemporanea accoglie anche oggi i pazienti che vengono per curare malattie croniche e che richiedono cure e operazioni complesse. Possono beneficiare di servizi ultramoderni, in particolare privati, ospedali e sanitari forniti da eccellenti professionisti medici See (https://nearbyall.com/delhi/medical/type/skoraya_meditsinskaya_pomosch/) e a prezzi molto competitivi rispetto a quelli praticati in Europa , ad esempio, e ancora di più negli Stati Uniti L'India sta diventando una delle principali destinazioni mondiali per il turismo medico, con un piede nella tradizione e nella medicina antica e l'altro nella tecnologia all'avanguardia. L'ultimo studio della società di consulenza Grant Thornton prevede che il turismo medico in India dovrebbe raggiungere un fatturato di $ 6 miliardi entro il 2018 e $ 8 miliardi entro il 2020.