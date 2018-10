Non è un segreto per nessuno che il 90% degli investitori che decidono di entrare nel mercato del forex finiscono per fallire. Con percentuali di successo così basse, perché ci sono persone che ci provano ancora? La risposta è che il Forex è un ottimo posto dove guadagnare un sacco di soldi e oggi ci sono persone che si guadagnano da vivere facendo trading forex.

Oggi, ci sono molti che approfittano dei loro sporadici momenti di successo per fingere di avere successo nel Forex. Queste persone cercano di ingannare gli altri con enormi profitti che sono stati in grado di ottenere con la fortuna, ma che difficilmente possono mantenere a lungo termine. D'altra parte, gli operatori veramente redditizi sono quelli che possono generare profitti in modo coerente nel tempo. Sebbene le grandi istituzioni e i fondi di investimento siano quelli che gestiscono gran parte del volume nel mercato Forex, ci sono persone che, grazie alle loro incredibili strategie, hanno lasciato un segno.

La perseveranza è parte di quel potere così grande che alcuni commercianti devono andare avanti, Fernando Martínez Gómez-Tejedor non è l'eccezione, ha commentato attraverso un'intervista di alcuni anni fa che quando ha iniziato ha perso un sacco di soldi, ma è stato il suo desiderio di recuperare i soldi persi che lo hanno portato ad anticipare tutti gli schemi attesi di fronte a crisi finanziarie e crolli del mercato azionario. Attualmente possiede banche virtuali, società come commerciante ed è conosciuto nel mondo della finanza e anche come collezionista di opere d'arte e di terraplanista.