Riflettevo proprio oggi su questo fattore. Secondo voi è davvero utile specificare il percorso di studi nel Curriculum Vitae?

O meglio, è utile scendere molto nel dettaglio? Conosco alcuni amici che scrivono perfino le materie studiate. Secondo me è un'esagerazione, anche perché da esperienze personali il più delle volte non hanno minimamente preso in considerazione il percorso. Voi che ne pensate?