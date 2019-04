Ciao, devo regalare un dizionario di latino e ho letto diverse guide a riguardo, tra cui tra le tante l'ultima è questa su come scegliere i migliori dizionari di latino ma non so ugualmente su quale indirizzarmi nonostante abbia letto anche le recensioni. Stavo pensando al Luigi Castiglioni con cd rom come consigliato anche dalla guida, qualcuno sa aiutarmi? Grazie a chi mi risponderà