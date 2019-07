Ciao a tutti, sono nuovissimo del forum e non vedo l'ora di interagire con tutti voi. Nel frattempo che mi ambiento però vorrei sapere se qualcuno di voi conosce un metodo rapido (e indolore) per dimagrire in poco tempo. Io vorrei perdere tre chili entro ferragosto...Devo andare a una festa e voglio essere il più bello, ecco l'ho ammesso. Mia sorella dice di provare con Yazio (https://www.yazio.com/it/contacalorie) ma io vorrei anche una specie di terapia d'urto. Ditemi voi che fate! Vi prego! Alla festa c'è quella che mi piace e la voglio stupire