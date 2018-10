Ciao! Io ho una gattina, l'ho presa l'anno scorso e sono in una casa universitaria. Ti dico subito che sarebbe meglio prendere un gatto piccolo, appena svezzato quindi sui 2/3 mesi così impara che la tua casa è casa sua.

Munisciti di tiragraffi e di erba gatta sia in pianta che in polvere per metterla nella cuccia e sul tiragraffi, così è più difficile che prenda di mira letti e divani. Preparati però perchè ci sarà da educarlo fin da piccolo, una volta educato bene da piccolo segue i comandi che dai (la mia gatta si siede prima di mangiare, non graffia e non sale sul tavolo).

Per quanto riguarda lo sporcare: c'è bisogno della cassettina con la sabbiera (assorbente), ci vorranno dei profumatori per il bagno, ma basta tenerla pulita 1/2 volte al giorno. Una volta che capisce che la deve fare lì non ci sono problemi ricordati infine le vaccinazioni!

Spero che tuo padre lo accetti perchè un micio è qualcosa di adorabile!

Ciao Ciao!