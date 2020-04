ciao ragazzi voglio chiedervi una cosa. So che questa domanda che vi farò,sarà un po strana per alcuni di voi ma vi volevo chiedere:"come si diventa attori famosi?"Io prima non sapevo ancora quale strada intraprendere nel mondo del lavoro ma ora(Credo) ho le idee ben chiare.Io vivo a Foggia(Puglia) e frequento il liceo scientifico G.Marconi.So che bisogna studiare tanto di recitazione, ho una grande passione per la recitazione, ma secondo voi a 14 anni è troppo tardi per mettersi a studiare recitazione?Cosa è necessario per diventare un attore?Vorrei tanto arrivare a diventare un attore di fama mondiale, non solo per i soldi ma perché credo che il cinema migliore e di grande successo sia quello americano.Datemi qualche dritta per favore, grazie!P.s.Non rispondetemi con frasi del tipo:ma cosa credi di fare? o non hai speranze ecc.