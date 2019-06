Abbiamo veramente la libertà di espressione e di pensiero?

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

ti ho preso le parole citate dalla costituzione.

secondo me parlano tanto di liberta di pensiero, ma la liberta di pensiero non e infinita, con la liberta di pensiero non puoi offendere o violare gli ideali di qualcuno.

parlando del ragazzo francese che ha pubblicato quel tweet secondo me, hanno fatto bene a punirlo, perche l anno visto come minaccia, soprattutto dopo l attentato.