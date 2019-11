ogni melodia ogni frase musicale e uguale in tutti i toni e si puo scrivere sul pentagramma in qualsiasi tonalità pertanto se tu senti la melodia puoi trascrivere sul pentagramma la melodia in qualsiasi tonalità ma prima devi memorizzare gli intervalli le scale e gli arpeggi ti consiglio quindi di scrivere trasporti melodici ogni frse ogni scala maggiore o minore ogni arpeggio es do mi sol -sol si re- la do# mi -si re# fa# ecc canta gli intervalli e trasportali in tutti i toni scrivendoli sul pentagramma se vuoiacquisire l orecchio assoluto cioe riconoscere la tonalità di un brano musicale memorizza la tua corda vocale più bassa e rapporta a questa nota ogni suono per trascrivere sul pentagramma e necessario sentire la melodia quindi l orecchio assoluto non e indispensabile perché ogni frase e uguale in tutti i toni