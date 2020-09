CONSERVATORIO E UNOVERSITÀ

Ciao! Nella mia Università se non sei inscritto part time non hai alcun limite di crediti da poter fare durante il singolo anno accademico quindi se tu hai un massimo di 30 crediti sta a dire che sei già iscritto part time (spero di aver capito bene). Comunque la laurea part time sta a significare fare i tre anni in sei anni ossia che in un singolo anno fai gli esami che i full time fanno in un semestre. Se sei al quarto anno sta a significare che è come se sei al secondo semestre del secondo anno dei full time. Se hai fatto tutti gli esami previsti fino ad ora tu sei in regola e non sei un fuoricorso! Se il tuo piano di studi prevede che sei iscritto part time, anche se sei al quarto anno se hai fatto tutti gli esami (o hai superato il limite richiesto, il quale varia da università ad università) sei in perfetto corso

Se ti sono stato utile votami come miglior risposta :3