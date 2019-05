Chi conosce i Bastille? Qual è la vostra canzone preferita di questa band?

CiaoSinceramente dei Bastille conoscevo soltanto Laura Palmer, Pompeii e Flaws..In questo momento sto ascoltando la tua preferita, Skulls, e mi piace!Mi piace la loro musica comunqueE' la voce del cantante è particolare, ricordo che quando uscì Pompeii e Laura Palmer ne fui fissata per molto tempo xDA me comunque piace sentire un po' tutti i generi di musica, quindi non mi attacco ad un gruppo o ad un cantante particolarmente ma mi piace ogni tanto curiosare nelle loro discografie