Scusate volevo sapere se qualcuno xcaso riesce a trovare la traduzione di questa canzone che si chiama Ameno degli ERA Grazie in anticipo



Questo è il testo:



Dori me interimo

Adapare

Dori me

Ameno Ameno

Latire

Latiremo

Dori me



Ameno

Omenare imperavi ameno

Dimere Dimere matiro

Matiremo

Ameno



Omenare imperavi emulari

Ameno

Omenare imperavi emulari



Ameno

Ameno dore

Ameno dori me

Ameno dori me



Ameno dom

Dori me reo

Ameno dori me

Ameno dori me

Dori me am



Ameno

Ameno



Ameno

Omenare imperavi ameno

Dimere dimere matiro

Matiremo

Ameno



Omenare imperavi emulari

Ameno

Omenare imperavi emulari



Ameno

Ameno dore

Ameno dori me

Ameno dori me



Ameno dom

Dori me reo

Ameno dori me

Ameno dori me

Dori me am



Ameno

Ameno

Ameno dori me

Ameno dori me

Dori me...



Ameno

Ameno dore

Ameno dori me

Ameno dori me



Ameno dom

Dori me reo

Ameno dori me

Ameno dori me



Ameno

Ameno

Ameno

Ameno dori me

Ameno

Ameno dori me



Ameno dom

Dori me reo

Ameno

Ameno dori me

Ameno

Ameno dori me