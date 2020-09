Sondaggio: Moto o Macchina?

Ho 15 anni e sono un po' confuso!! Vorrei un vostro consiglio!Non so se fare la patente am oppure aspettare i 18 anni e fare la patente per la macchina! Mi piacerebbe molto andare in moto solo che la userò 3 anni e basta! in più i miei amici mi hanno detto che all'inizio ti piace guidarla poi ti annoi e non la usi più!Non so che fare!!Vi prego aiutatemi! grazie