Assicurazione Moto d'epoca (50 Special)

Ciao guarda ho fatto anche io la tua stessa trafila anzi la sto facendo tutt'ora..

Io ho uno special dell'81 e il bollo lo paghi intorno ai 26/27 euro, per la storia della moto d'epoca beh si se la iscrivi all'ASI o FMI (federazione Motociclistica Italiana) allora poi il bollo non dovresti piu pagarlo.Ricorda però che un requisito fondamentale per poter entrare in questi gruppi d'epoca la moto deve essere totalmente originale ogni singola parte (purtroppo) e devi fare tre foto della vespa con sfondo bianco per esempio un muro, una frontale e due laterali...

Il prezzo poi varia adesso non mi ricordo bene ma intorno ai 30/40 euro.Cmq se ti iscrivi il valore della tua moto aumenta anche per un futuro se vorrai venderla (NON VENDERLA PERO' PERCHE' LA VESPA E' SEMPRE LA VESPA :-) )

Per l'assicurazione dipende da che società hai a me hanno detto 130 /150 adesso devo ancora decidere quale delle due, cmq sappi che un 50ino non si può fermare l'assicurazione per esempio nei mesi invernali (se non la utilizzi) come invece accade per altre moto di cilindrata superiore...

Spero di esserti stato d'aiuto...nel caso scrivimi o contattami...