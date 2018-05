Urgente! Percorso sulla Marvel incompleto

Ho intenzione di fare una tesina sui supereroi della Marvel e il mio indirizzo è scienze applicate. Inizialmente non ho avuto problemi a trovare dei collegamenti, ma purtroppo ci sono due materie alle quali non riesco a farmi venire in mente niente! Le materie in questione sono: informatica e matematica.

Per quanto riguarda il resto delle materie, probabilmente porterò:

Italiano: D'Annunzio e Tony Stark (Iron Man)

Scienze della Terra/Chimica: Quake e i terremoti oppure le reazione metaboliche e Captain America

Fisica: I campi magnetici e Magneto oppure i raggi gamma e Hulk

Inglese: Robert Louis Stevenson, The strange case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde e Hulk