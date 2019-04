visto che hai impostato la tua tesina con personalità legate a Torino ( Primo Levi, scittore e partigiano) ti propogno questa scaletta.

diritto = il politico, Giuliano Amato ( è nato a Torino) costituzionalista e docente italiano, membro dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, docente universitario.così ti colleghi con la costituzione in diritto.

Fabrizio Barca è nato a Torino è stato direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, politiche fiscali e sistema tributario( puoi parlare dell'imposizione fiscale che è un collegamento di economia)

poi in base agli altri compiti del ministero puoi scegliere i collegamenti per scienza delle finanze

Aggiunto 10 minuti più tardi:

matematica = Giuseppe Luigi Lagrange Matematico torinese famoso in tutta l'Europa di fine Settecento, nacque a Torino il 25 gennaio 1736.Lasciò una produzione di vasta mole: compì ricerche di notevole importanza sul calcolo delle variazioni, sulla teoria delle funzioni.I risultati più importanti sul calcolo delle variazioni e sulla teoria delle funzioni furono pubblicati nelle Miscellanea Taurinensia, edite dall'Accademia delle Scienze di Torino.Altre sue opere:

Teoria delle funzioni analitiche (1797) e Lezioni sul calcolo delle funzioni (1806) ; in queste opere Giuseppe Luigi Lagrange elaborò in particolare il metodo di studio delle funzioni attraverso lo sviluppo in serie di potenze.