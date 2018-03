TESINA SULLA NOIA PSICOPEDAGOGICO

Salve a tutti. Sono un ragazzo dello scienze umane e tentavo di collegare tutte le materie per la tesina che vorrei portare. L’argomento non sarebbe un tema ma una domanda: “noia,amica o nemica?”. Le materie sono:

Italiano

Latino

Inglese

Arte

Scienze naturali

O storia o filosofia

Scienze umane,scegliendo la materia d’indirzzio più appropriata all’argomento trattato.

Ora non pretendo di collegarle tutte,ma se qualcuno vuole aiutarmi ne sarei grato