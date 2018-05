Tesina sulla Musica -Istituto tecnico industriale indirizzo informatica

basmet91 anch'io faccio lo stesso indirizzo e ho scelto la musica..

se ti può servire ti scrivo qui gli argomenti che ho scelto:

TPSIT: l'evoluzione della musica col digitale(dai cd, agli mp3, fino ai siti per scaricare musica, come eMule[collegandolo al P2P] o spotify)

INFORMATICA: software per archiviare file musicali(in relazione coi database)

Per sistemi io sto creando una tastiera laser con arduino quindi approfondisco quella parlando più specificatamente delle frequenze delle varie note implementate nello sketch