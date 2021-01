Tesina sulla follia - aiuto con collegamento in spagnolo e/o inglese!

Faccio il liceo linguistico e avrei bisogno di un aiuto nel trovare un argomento da collegare con la mia tesina sulla follia in spagnolo e/o inglese!

Pensavo già di mettere Freud per filosofia, Pirandello (Uno, Nessuno e centomila) per italiano e Schnitzler (la signorina Else) per tedesco, ma avrei bisogno di un argomento per inglese e spagnolo e magari anche qualche suggerimento su come impostare i collegamenti!

Grazie in anticipo a chi mi risponderà!