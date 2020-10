Patrizio, trovare tesine già belle e pronte su internet secondo me non ha senso..anzi il copia e incolla non è mai piaciuto a nessun insegnante.

Basta fare delle relazioni sui vari argomenti delle materie anche basandosi sui libri scolastici, proprio perchè in quelli hai fatto il tuo percorso di studio.

Poi, se hai bisogno di approfondimenti puoi utilizzare altri testi, e nel caso anche Internet, basta che tu riesca a prendere informazioni corrette. Molte volte sono errate..tipo su Wikipedia, ogni persona puoi scrivere qualunque informazioni perchè è enciclopedia aperta.