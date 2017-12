Ho bisogno di aiuto per la mia tesina di maturità.

Salve sono una studentessa del liceo delle scienze umane e m serve aiuto con la tesina. Per l'argomento centrale avevo pensato a Tiziano Ferro visto che è il mio cantante preferito e perchè non riesco a trovare nulla di meglio.

vorrei chiedervi dei consigli sull'argomento e magari se avete idea di qualche collegamento.

Grazie mille in anticipo