Tesina su intelligenza artificiale...help!

Salve a tutti, vorrei proporre una tesina su intelligenza artificiale, ma non ho ancora le idee ben chiare. Frequento un ITIS informatico e le materie sono: Italiano, Storia, Sistemi e reti, Tecnologie e progettazione di sist. informatici e di telecomunicazioni, informatica e matematica.

In italiano vorrei portare Svevo, in relazione alla mente umana e mente artificiale, ma in storia cosa porto? La prof ha detto che deve collegarsi sia con Svevo che con l'intelligenza artificiale.

Poi restano le materie tecniche:

In informatica abbiamo studiato solo i database, tutti portano i DB all'esame.

In sistemi e reti abbiamo studiato solo VLAN, VPN e crittografia. Cosa porto? Stavo pensando al cloud, ma mi è stato bocciato dal professore.

Tecnologie e progettazione di sist. informatici e di telecomunicazioni: In riferimento al cloud volevo portare i sistemi distribuiti, ma adesso??

E il progetto che volevo portare era un sensore di impulsi cerebrali inviati ai muscoli (EMG) che alla compressione di un muscolo si attiva un servomotore (non c'entra nulla con l'intelligenza artificiale ma col cervello sì) VI PREGO I'M IN TROUBLE