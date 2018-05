Tesina maturità classica: le fiabe

Salve, avrei bisogno del vostro aiuto nel collegare le varie discipline della mia tesina. Il tema che ho scelto sono le fiabe, intese come romanzo di formazione. Per questo ho deciso di collegare ad ogni fiaba un argomento trattato durante quest'ultimo anno scolastico. In italiano vorrei portare Pirandello con il contrasto vita - forma collegato alla sirenetta; in latino o Apuleio (ma non saprei come ricollegarmi a Pirandello) o Ovidio (collegandomi al tema vita- forma presente sia in Pirandello che nelle Metamorfosi)e porterei in entrambi i casi, come fiaba, La bella e la bestia. In greco avevo pensato a Luciano, che si collega con Apuleio (ma appunto non so quale filo conduttore ci possa essere tra Pirandello e Apuleio ... aiuto!) ed in questo caso non saprei a che fiaba ricondurlo. Per quanto riguarda storia non ho idea. Per le materie scientifiche avevo pensato di portare una rilettura delle fiabe in chiave scientifica. Cosa ne pensate? Attendo una vostra risposta e un vostro aiuto||