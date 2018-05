Salve a tutti, quest’anno ho l’esame di maturità e per la tesina avrei incentrato il mio tema sul libro di Gregory David Roberts : “Shantaram”. Ho cercato qualche informazione per trovare dei collegamenti, ma non c’è niente e sono in crisi con alcune materie. In italiano vorrei portare Ungaretti, in geografia sicuramente l’India, ma in tedesco e in inglese ? In storia porterei Ghandi ma ho paura che il tema si incentri troppo sul paese e meno sul significato del libro e non vorrei questo. Se c’è qualcuno che ha letto il libro e ha più idee di me, gli chiedo aiuto ahahah grazie mille