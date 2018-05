Oscar wilde è un autore del movimento estetico, che è basato sulla bellezza.

Non so se pensi che questo possa centrare, ma secondo me si potrebbe collegare basando il tutto sull'importanza del bello (dato che quel film è tutto basato sul far sembrare le cose belle al bambino)

Oppure, dato che uno dei due protagonisti del film è un bambino, colleghi Blake con 'songs of innocence'