Maturità 2018

Ciao a tutti, lo so ancora è un po presto per pensare alle tesina o agli esami di maturità ma sono una ragazza ansiosa e vorrei aver già un idea in testa. Frequento il Liceo Artistico ( lo so che dovrei avere molta fantasia,ma purtroppo non ho questa caratteristica) ora il problema che mi sorge è questo. Vorrei fare una tesina originale che però NON dovrebbe comprendere ne D'annunzio ne la prima e la seconda guerra mondiale. Mi potete aiutare con qualche spunto?

Grazie mille in anticipo a chi lo farà.