tesina manutentori per istituto professionale

salve,

avrei una richiesta... sto facendo la tesina du 5° superiore indirizzo manutentore (più che altro si fa metalmeccanica) avevo intenzione di portare:

-italiano: Pirandello

-storia: 1° guerra mondiale

-inglese: 2° rivoluzione industriale

-installazione e manutenzione: costi relativi alla manutenzione

solo che per l' indirizzo principale (meccanica) non riesco a trovare un argomento che sia collegato con quelli precedenti, mi potete dare qualche consiglio per favore?

grazie a chi risponde.