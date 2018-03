Tesina di Maturità sulla Cosmologia

Ciao a tutti!

Quest'anno ho la maturità e la tesina mi piacerebbe farla sull'universo (cosmologia) perché è un argomento che mi affascina.

Parlando con il mio professore di fisica mi ha sconsigliato di trattare argomenti della fisica classica, ma di concentrarmi sull'aspetto affascinante e interessante della cosmologia; mi ha proposto di parlare del "colore", di aggiungerci qualcosa sulla fotografia (mettendo a confronto le fotografie di una volta con quelle di adesso), di come era concepito l'universo (universo chiuso, la Terra al centro dell'universo, ecc). Ho trovato del materiale solamente su quest'ultimo punto, ma ora la tesina non saprei come continuarla. Avrei bisogno, gentilmente, di qualche consiglio, anche perché su internet ho trovato veramente poco (tutte le tesina sulla cosmologia trattavano argomenti di fisica classica, molte cose che non ho studiato frequentando un liceo linguistico).

Quali altri argomenti posso "attaccare" o mescolare?

Grazie in anticipo!