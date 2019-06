TESINA:come posso collegare l'astrattismo cn Pirandello?o Svevo?

Salve a tutti!

Qualcuno sa spiegarmi com'è possibile collegare L'astrattismo, in particolare Kandinskij, con Pirandello?

Vi sarei veramente grata in quanto io sto diventando matta a pensarci!

la mia tesina è incentrata soprattutto su Kandinskij, in quanto faccio anche il liceo artistico,si sposta poi sulla musica alla quale Kandinskj siispira per le sue opere, la collego naturalmente con le onde donore e quindi il suono in fisica e in storia la rivoluzione d'ottobre, mentre in anatomia, l'anatomia dell'orecchio e quindi dei muscoli della faccia.

L'unico problema però è italiano!

La prof mi ha detto di collegare Kandinskj con PIrandello ma non riesco a trovare nessun collegamento e quando glielo fatto notare mi ha detto: Beh allora fai Svevo!!!

SInceramente non riesco a fidarmi di una profe del genere e preferisco chiedere qui.

se qualcuno sa consigliarmi cosa sia meglio collegare e perchè tra questi due autori ne sarei veramente grata!

Spero di ricevere qualche aiuto!

Ciao a tutti!!!