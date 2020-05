Tesina Bellezza e Perfezione! Aiuto..

Non abbiamo fatto l'eugenetica ma potrei farla..e in chimica cosa collegherei? Per Geografia Astronomica ho cercato su internet..alcuni dicono il pianeta Venere..ma perchè? Solo perchè Venere era la dea della bellezza? Comunque il prof. di Italiano ci ha consigliato di fare il collegamento in Storia e Filosofia..Posso collegare Kant secondo voi in Filosofia? Oppure cosa mi consigliate? E in Storia cosa collego? In Educazione Fisica vorrei portare Fitness o Wellness..che, come ogni disciplina sportiva, mirano al raggiungimento della plasticità del corpo e del muscolo..E di Fisica e Matematica? Avevo letto del numero aureo e della sfera..ma sono argomenti che non abbiamo mai toccato in Matematica..in Fisica trovo zero collegamenti..