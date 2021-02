Tema della sofferenza, ho bisogno di un aiuto con l'introduzione e di trovare una frase o il sito dove avevo trovato come mi ci si collegava inglese con le altre materie e al tema centrale.

La prefazione deve esser di pochissime righe infatti, devi solo motivare perchè hai scelto di incentrare la tua tesina su quell'argomento. Per quanto riguarda scienze l'argomento da te scelto va più che bene, in realtà io mi riferivo all'allegato che ti ho inserito dove la tipa in scienze aveva messo un altro argomento quindi non so se ti poteva esser di grande aiuto (ma non ho detto chs hai sbagliato nel collegamento con scienze).

Ad esempio puoi dire:

Ho scelto di incentrare la mia tesina sulla sofferenza, in quanto ognuno di noi ha provato, nella propria vita, questo dolore. La sofferenza, dunque, è quel tipo di dolore che provi ogni volta che, a vario titolo, sono coinvolte le emozioni e i sentimenti. Quando si prova sofferenza, la tristezza e l'angoscia ci pervadono, e spesso non si vede via d'uscita. Non resta che aspettare che passi, sebbene pensare a qualcosa di positivo spesso non basti.

La parola deriva dalla radice latina sub, "sotto" e ferre "portare", ed indica il sopportare, il tollerare, il resistere a qualcosa di penoso, che fa soffrire. Per addentrarsi meglio in questo sentimento che spesso fa paura basta prendere in riferimento molti autori che fanno della sofferenza il tema principale delle proprie opere, uno fra tutti Ungharetti...

Questo può esser un esempio di prefazione.