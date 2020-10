Studente liceale che vorrebbe fare l'esame di maturità da privatista

Ciao, ho bisogno di un consiglio. Frequento il liceo linguistico e ho 19 anni (sono stato bocciato una volta alle medie), e non ho più alcuna voglia di andare a scuola. Pensare soltanto che in questo momento io dovrei essere all' università , mi tormenta al punto che non riesco a essere più felice andando a scuola. La mia domanda è dunque questa: è possibile fare l' esame da privatista? Come devo comportarmi? (So per certo che la modalità di studio sarà completamente decisa da me, e infatti e proprio ciò che voglio).