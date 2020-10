Buonasera,Ho 23 anni e la terza media, volevo ricominciare le superiori e prendere il diploma ma in quanto la sera lavoro e spesso mi trovo all’estero, non posso permettermi di frequentare una scuola serale o comunque frequentare una scuola fisicamente. per questo ho pensato che online fosse la soluzione migliore. Trovata una mi sono iscritta ma come avevo paura che fosse si è rivelata diversa da come avevano detto. Ad ogni modo, volevo sapere se qualcuno di voi ha frequentato una scuola online e si è trovato bene, imparando qualcosa e avendo aiuto da eventuali professori , facendo alla fine l’ esame di maturità su una scuola statale nella propria provincia.grazie!