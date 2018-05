Mi aiutate con i collegamenti per la mia tesina sul mare?

Ho trovato su internet diversi collegamenti per la mia tesina sul MARE, ma non so se vanno bene, siccome sono argomenti che non ho ancora affrontato..

Italiano: Eugenio Montale

Inglese: Ernest Hemingway - The Old Man and the Sea (anche se non penso lo studieremo)

Filosofia: Il sublime di Kant oppure Freud (c'entra qualcosa col mare? )

Storia: Lo sbarco in Normandia o l'attacco a Pearl Harbor

Geografia astronomica: I movimenti del mare (che non faremo, mi sa)

Poi? avete altri collegamenti da suggerirmi? e potete dirmi se vanno bene questi o se sono troppo forzati?

Frequento il liceo scientifico e i miei professori hanno detto di collegare almeno le materie dei membri esterni: fisica, matematica, storia, filosofia e geografia astronomica. Però vorrei portare anche storia dell'arte e latino.. insomma tutte le materie ahah

Aiutatemi! sto quasi per rinunciare al tema del mare, che a me piace molto..

Grazie in anticipo!