Ciao ho la maturità tra un mese e non so ancora cosa portare per l’orale.Le materie sono italiano , storia, psicologia , tecnica amministrativa, diritto, igiene e cultura medico sanitaria e inglese, in più dovremmo aggiungere qualcosa di cittadinanza e costituzione Volevo portare un argomento che non fosse prevedibile. Qualcuno potrebbe aiutarmi?