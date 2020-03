Maturità da privatista, come funziona?

Buongiorno a tutti, in questi giorni di quarantena forzata mi sono ritrovata un po' a pensare alla mia situazione.Io ho 26 anni e non ho conseguito il diploma di scuola superiore Sono sempre stata abbastanza portata per le lingue straniere e grazie a queste non ho mai avuto problemi a trovare lavoro, anche se sono sempre stata precaria.Ma, sarà il fatto che l'età avanza, sarà che il mondo del lavoro è sempre più competitivo e io sempre meno giovane e, non per ultimo, sarà anche il fatto che provo un'immensa vergogna nel raccontare agli altri la mia situazione scolastica , insomma mi piacerebbe portare a termine ciò che ho iniziato anni fa.Ho frequentato un istituto tecnico linguistico fino alla classe 3*, senza mai concluderla, in quanto la prima volta sono stata bocciata all'esame di recupero di matematica ,mentre la seconda volta ho superato il numero di assenze consentite. Purtroppo ho avuto dei problemi famigliari, quindi diciamo che nessuno mi ha mai caz*iato a sufficienza per farmi finire la scuola.Io a 16 anni avevo tutt'altro per la testa e oggi ne pago le conseguenze.Ma, siccome sono una persona che crede fermamente nelle seconde possibilità e soprattutto nei riscatti, mi piacerebbe portare a termine quel percorso iniziato tanti anni fa.Attualmente lavoro nel retail, quindi ho dei turni molto variabili che non mi permettono l'iscrizione ad una scuola diurna/pomeridiana o sereale.Ma leggendo su internet ho scoperto che esiste la possibilità di fare l' esame di stato da privatista,recuperando gli anni persi grazie ad un esame preliminare che permette di accedere direttamente all' esame di maturità Vorrei capire meglio come funziona, se io iniziassi a studiare da sola, magari con l'aiuto di un insegnante privato per le materie più difficili (sono negata in matematica), potrei sostenere questi esami e tentare la maturità già nel 2021?Grazie a chiunque potrà darmi maggiori informazioni.