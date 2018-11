Personalmente non sono molto d'accordo con questa riforma, mi sembra che ci sia limitati a ridurre una prova che, al di là del voto, dovrebbe essere importante per ogni studente in quanto rappresenta il momento in cui può dimostrare appunto la sua maturità e le sue competenze, motivo per cui trovo triste eliminare la tesina che costituisce una dimostrazione tangibile della capacità di ognuno di scegliere e sviluppare un argomentato che appassiona e costituisce anche un mezzo per rompere il ghiaccio davanti alla commissione