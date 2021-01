Ciao a tutti. Ho una domanda che mi fa tantissima ansia, io non sono una studiosa, essendo straniera faccio fatica studiare in italiano specialmente se sono così tante cose come per la maturità, ho anche il certificato che parla della mia patologia della memoria. Mettiamo caso che la maturità si svolgerebbe come l’anno scorso cioè coi crediti fin a 60 e l’orale fin a 40... Io avrei più o meno 45 crediti senza orale. Se arrivò alla maturità e dico poco niente per lo stress mi bocciano?