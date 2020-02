Infermieristica in 4 anni? Opinioni

Salve, sono una studentessa della Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e sto facendo un Project work sull'impatto e le difficoltà che uno studente di infermieristica si trova a affrontare in confronto alle altre facoltà. La proposta sarebbe quella di aggiungere un anno al percorso di studi e sto cercando delle opinioni da coloro che vorrebbero iscriversi a questo corso, per valutare la sua "appetibilità" nel caso in cui si proponga appunto l'allungamento di un anno (non più triennale ma un corso di 4 anni).Ho fatto un piccolo questionario, velocissimo nella compilazione, il link è questo: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-sk81PGtIgGqs-2_xFI81Z85EjZU_pbXzJw7qoXip4vBoRA/viewform?usp=sf_link. Se c'è qualcuno interessato ad intraprendere questo percorso di studi e volesse dare un opinione sull'argomento mi sarebbe molto d'aiuto.Grazie in anticipo!