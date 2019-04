Salve a tutti,

sono una studentessa del quinto anno del Liceo Classico.... la maturità si sta avvicinando e l'ansia comincia a farsi sentire. Ciò che particolarmente mi preoccupa del nuovo esame è l'orale; vorrei per il momento iniziare a dedicarmi alla relazione sull'alternanza scuola lavoro ma non so proprio come fare.... Le indicazioni sono molto vaghe e vorrei fare un bel lavoro, avendo voti alti ed essendo perfezionista Il progetto di alternanza l'ho svolto in una piccola biblioteca comunale dove riordinavo libri sugli scaffali e al massimo li catalogavo tramite il sito apposito. Di cosa potrei parlare a prorposito? Come potrei proiettare l'esperienza nel mondo lavorativo (come è richiesto)?

Vi ringrazio in anticipo.



Una maturanda disperata!