CONSIGLI SULLA TESINA?

Salve a tutti avevo intenzione di incentrare la mia tesina sul romanzo "L'Innocente" di D'annunzio. Per poterlo collegare con le altre materie dovrei parlare più che altro dell'estetismo portando quindi in italiano ovviamente D'annunzio, in storia avevo pensato la belle epoque, in inglese il ritratto di Dorian gray, in francese Huysmans, A rebours, poi non so come collegarmi Tedesco e soprattutto scienze e fisica. Avete consigli? E poi soprattutto cosa ne pensate? Vi piace l'idea di partire dal romanzo di d'annunzio?