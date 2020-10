consigli per diploma di scuola superiore

Ciao a tutti. Per motivi di lavoro e per una sorta di rivincita personale vorrei conseguire il diploma di maturità . Vorrei prepararmi da autodidatta o al limite farmi seguire da un tutor. Ho abbastanza tempo per studiare. Sarei orientato per "amministrazione, finanza e marketing ". Avete consigli soprattutto per reperire i programmi e i testi di studio. Purtroppo in rete trovo solo pubblicità di corsi a pagamento. Grazie a chi vorrà rispondermi. p.s. vado per i 51!