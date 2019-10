come ottenere un diploma da privatista

Ciao sono Elisa, una ragazza di 19 anni di Brescia. Mi piacerebbe conseguire la maturità e ottenere un diploma tecnico, per crescere nel mio ambito lavorativo. Essendo impegnata tutto il giorno in ufficio, avevo intenzione di conseguirlo da privatista, ma non riesco a capire le modalità in cui si svolge questo percorso. C'è qualcuno come me che ha intrapreso questa strada? o che ha intenzione di farlo e può quindi aiutarmi a capre come devo muovermi?